Un mort i un ferit molt greu després de pujar sobre un tren a Lleida

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una persona ha mort i una altra ha resultat ferida molt greu aquest dimarts després de pujar sobre un tren Alvia a l’estació de Renfe de Lleida. Una de les víctimes ha quedat atrapada a la catenària i una altra a la caixa de la via, després de pujar al vehicle per causes que encara es desconeixen. En conseqüència, una ha mort per les ferides causades pel foc i l’altra ha resultat ferida greu.

Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets i indiquen que tot apunta que els dos afectats haurien saltat de la passarel·la de vianants a sobre del vagó, moment en què un d’ells hauria tocat la catenària.

El tren afectat es dirigia a Barcelona procedent de la Corunya i estava estacionat a la via 2. S’ha tallat la tensió a tota l’estació, per la qual cosa els trens de llarga i mitja distància amb entrada a Lleida s’aturen en diferents estacions. Els trens de pas per Lleida cap a Barcelona no realitzen parada a l’estació Lleida-Pirineus.

En aquests moments s’està gestionant un pla alternatiu de transport per carretera per als 86 viatgers que anaven en l’Alvia afectat per l’accident.