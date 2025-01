Menys publicitat per als subscriptors de SEGRE... i un mes gratis!

A SEGRE volem fer-te la vida més fàcil. Per això, a partir d’ara, si ets subscriptor/a, gaudiràs d’una experiència molt més còmoda i agradable a l’entorn digital: tindràs publicitat limitada i no intrusiva quan naveguis pels nostres continguts.

Sabem que a ningú li agrada veure’s interromput per anuncis molestos mentre llegeix notícies, tancar finestres i publicitats incòmodes. Però també som conscients que la publicitat ens ajuda a mantenir la qualitat informativa que t’oferim cada dia, cobrir tot el territori i explicar-te les històries de casa nostra. I en dos idiomes.

Així doncs, l’equilibri perfecte és que com a subscriptor, només veuràs anuncis seleccionats que no et destorbin i formin part del teu flux de lectura habitual, perquè l’important aquí ets tu i el contingut que vols llegir.

Siguem transparents: Algunes de les publicitats que hem eliminat per als subscriptors són les flotants, les que s'incrusten a les imatges de la notícia o les que desplacen algun paràgraf de la informació.

Fes-te subscriptor/a per zero euros

Si encara no ets subscriptor/a, ara és un bon moment per fer el salt i provar aquesta funcionalitat. Des d'avui i fins al 14 de febrer t'oferim la subscripció mensual de forma totalment gratuïta . Gaudiràs d’un mes gratuït per provar-ho. Sense permanència o obligació. I gaudiràs d’una navegació més neta, amb menys distraccions i sempre amb la millor informació de proximitat, rigorosa i de confiança.

A més a més, recorda que a través de l’aplicació mòbil podràs llegir el diari en paper (en format digital) quan i com vulguis, i participar a tot el que et proposem, i guanyar coses.

Gràcies per confiar en nosaltres, i si ja ets subscriptor... gaudeix de la teva nova experiència al digital de SEGRE!

A prop teu, ara més que mai.