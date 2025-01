Restauren els Docs per a l'estació d'autobusos de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’edifici dels antics Docs està immers en les obres per acollir andanes i sales d’espera de la nova estació d’autobusos de Lleida que construeix la Generalitat. Els treballs estan en marxa a l’interior, on es restauren les voltes i també s’han obert grans rases al paviment. També es transformarà l’immoble per la part exterior.

Aquest edifici és d’estil modernista, està catalogat i la seua rehabilitació ha encarit el pressupost del projecte, que s’eleva a uns 40 milions d’euros. A més, les obres segueixen tant al solar annex, on ja s’han enterrat els vestigis arqueològics trobats després de ser documentats, com a la part entre les vies i l’antiga farinaire La Meta.

La nova terminal tindrà un total de 28 andanes, ocuparà 11.600 metres quadrats i el final dels treballs s’estima per a mitjans de l’any vinent.