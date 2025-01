El menjador social de l'ajuntament de Lleida, sense porc en els menús i entrepans i només amb carn halal

Res de porc i tota la carn, amb certificat halal. Aquesta és una de les condicions que estableix el contracte per subministrar àpats i entrepans al menjador municipal del carrer la Panera, que es va adjudicar el 20 de gener a la cooperativa Lleure Qualia SCCL per 54.670 euros, IVA inclòs, per prestar aquest servei durant un trimestre. Així ho especifica el seu plec de bases, que en el segon punt de l’apartat que regula com han de ser els menús del dinar i el sopar estableix “que no estiguin elaborats amb carn de porcí i que la carn que es compri sigui procedent d’establiments amb certificat halal”. Quant a l’elaboració dels entrepans, detalla que “seran confeccionats amb mitja barra de pa de 250 grams, amb embotits (que no consisteixin en porc o derivats), formatge o tonyina”.

El certificat halal és un document que certifica que l’aliment compleix els requisits de la llei islàmica per al seu consum. Els requisits són que l’animal hagi seguit una dieta vegetariana, natural i lliure d’hormones i hagin estat sacrificats pel ritu de la llei islàmica “mitjançant una incisió ràpida i profunda al coll amb un ganivet mentre es pronuncia el nom d’Al·là”. No es considera com a halal la carn del porc, productes amb sang i derivats o els animals que no hagin estat sacrificats en nom d’Al·là, així com l’alcohol i determinats additius.

Consultat per aquest diari, l’ajuntament va assenyalar que el plec de condicions “té en compte diversos aspectes i requisits per donar cobertura a totes les persones tenint en compte la diversitat cultural i social”. Va afegir que demana a l’empresa que tingui la capacitat de subministrar i certificar la carn halal “per no haver de recórrer a empreses diferents i assegurar-se així que un mateix subministrador pugui atendre les necessitats de diversitat que requereix el servei”.

Així mateix, va destacar que el certificat halal “és una pràctica habitual a Catalunya” i que la licitació “contempla el màxim de requisits possibles perquè l’empresa pugui proveir en les condicions necessàries la diversitat de perfils que poden fer ús d’aquest servei”. En aquest sentit, va indicar que, “si hi ha nens, s’ha d’adaptar el menú a les seues necessitats”, així com a persones amb al·lèrgies alimentàries o amb prescripcions mèdiques.

Així consta en els punts quatre i cinc de l’apartat de les característiques del servei del plec de condicions, que obliga a adaptar el menú a les necessitats dels usuaris, però sense fixar cap condició com a norma general.