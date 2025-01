La Paeria de Lleida analitza si és viable un servei públic de bicis compartides

Un ciclista circulant ahir per un carril bici de la ciutat. - MAGDALENA ALTISENT

La Paeria de Lleida analitza la viabilitat de crear un sistema públic de bicicletes compartides a la ciutat (a mode del Bicing de Barcelona). Per això, ha iniciat una consulta preliminar abans d’una eventual licitació, que es prologarà fins al proper 17 de febrer. En concret, una anàlisi tècnica sobre necessitats, requeriments i condicionants i un altre d’econòmic sobre els costos d’implantació, explotació i manteniment, així com una proposta de millora i altres aspectes tècnics.

En el seu informe justificatiu, l’ajuntament defensa que un sistema de bicis compartides facilitaria els desplaçaments sostenibles i ajudaria a consolidar la bicicleta com a alternativa al vehicle privat. També argumenta que fomentaria provar aquest mitjà de transport “a usuaris nous i/o dubtosos”, a un preu reduït.

Usuaris de bicicletes demanen que “no sigui un nyap” i insten a millorar abans la infraestructura

Així mateix, remarca que “Lleida disposa d’una xarxa de carril bici en gran part de les vies principals de la ciutat, a més de vies pacificades que permeten l’ús de la bicicletes”, i subratlla que la promoció de l’ús de la bici “ajudaria a l’eficàcia de la Zona de Baixes Emissions (ZBE)” que des d’inici d’any està vigent al Centre Històric. En aquest sentit, recorda que la Paeria ha rebut una subvenció d’11.807.830,79 euros, entre dos convocatòries d’ajuts, per implantar mesures de descarbonització de la ciutat, com precisament la ZBE i més carrils bici.

Un portaveu del col·lectiu En Bici per Lleida es va mostrar favorable a aquesta iniciativa perquè “pot fer augmentar els usuaris de la bicicleta i la mobilitat sostenible”, però alhora “molt recelós”.

“Ens preocupa que només siguin paraules de la Paeria perquè, a l’hora de la veritat, no veiem que hi hagi una correlació entre el que diuen que volen fer i el que realment fan”.

En tot cas, va afirmar que un sistema públic de bicis compartides seria positiu, però va instar que “no sigui un nyap” perquè no sigui un “fracàs”. Va apuntar que en ciutats similars com Reus o Girona “ja n’hi ha, però allà tenen àrees per als vianants més senyalitzades i una xarxa de carril bici millor”.

En aquest sentit, va assenyalar que a Lleida “falten enllaços entre els carrils bici perquè circular ara és com una gimcana diària”. Va considerar que amb una infraestructura segura es guanyarien usuaris, però també a la inversa, que amb més usuaris s’invertiria més en aquesta infraestructura.