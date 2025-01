Denuncien esperes de 6 a 8 hores a Urgències de l'Arnau de Lleida: "Els temps són inacceptables"

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sindicat d’Infermeria Satse denuncia la situació d’“estrès” que viu l’àrea d’Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb l’augment de casos de grip i altres malalties estacionals. “Actualment està col·lapsada. Malgrat els reforços de personal no hi ha prou espai perquè l’hospital s’ha quedat petit per afrontar l’alta demanda. Falten llits a planta per poder ingressar els pacients que són als boxes d’Urgències i això bloqueja les persones que van arribant”, afirma, i també afegeix que “els temps d’espera són inacceptables, amb una mitjana d’entre 6 i 8 hores”.

Destaca que moltes consultes es podrien resoldre a l’Atenció Primària, “si disposés de més recursos”, i remarca que els professionals sanitaris estan “cansats i cremats d’aquesta situació”. Per la seua part, l’Institut Català de la Salut (ICS) va negar que els pacients esperin 6 hores i va aportar dades que indiquen que ahir a les 14.30 hores l’espera mitjana per a l’inici de l’assistència era d’uns 7 minuts i l’estada mitjana, de 3 hores i 48 minuts, de les més baixes de tot l’ICS. Per exemple, al Vall d’Hebron superava les 9 hores.

Altres fonts van remarcar que s’ha reforçat el nombre de professionals de medicina i infermeria a Urgències i van recordar que al web disposen d’una eina que a través d’intel·ligència artificial indica si el pacient ha d’anar a l’hospital o al CUAP de Prat de la Riba.