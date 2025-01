La ciutat de Lleida tindrà base d'helicòpter del SEM a partir d'aquest dissabte

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El SEM situarà un dels seus helicòpters medicalitzats a Lleida a partir d’aquest dissabte. Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, l’helicòpter s’ubicarà a l'helisuperfície del parc de bombers a la ciutat. La reubicació estratègica –amb els altres dos helicòpters actius al Taulí de Sabadell i el Trueta de Girona– permetrà que les aeronaus del SEM arribin a qualsevol indret del territori en una franja de 30/40 minuts, segons el Govern.

L’objectiu és assegurar la cobertura territorial en cas d’una emergència tenint en compte que el Pirineu es trobava des de fa dies sense recuperar l'helicòpter medicalitzat del SEM de Tremp. La Generalitat destaca que l’atenció de l’emergència a Catalunya està “plenament garantida les 24h i a tot el territori”.

L'aeronau de Tremp s'havia traslladat a Sabadell per substituir la que estava passant una revisió ordinària de manteniment, precisament. De fet, la Generalitat justifica que la reorganització dels helicòpters d’emergències està motivada per la no substitució dels helicòpters en manteniment per part de l’empresa Eliance, que és qui presta el servei i la què està obligada per contracte.

“Es tracta d’una situació de caràcter temporal, ja que els helicòpters han de fer, per normativa aeronàutica, revisions i manteniments obligatoris”, assenyala el comunicat. Per la seva banda, l’empresa Eliance, que presta el servei tant al SEM com a Bombers de la Generalitat, no està realitzant la substitució dels helicòpters quan aquests entren en manteniment, tot i estar-hi obligada contractualment. Davant d’això, les dues institucions estan aplicant “les sancions oportunes”.

Per la seua part, el Govern de la Generalitat exigeix a l’empresa, a més del compliment contractual, la total garantia de la seguretat dels helicòpters i prioritza la seguretat dels pacients i professionals. La decisió d’ubicar un dels helicòpters en actiu del SEM a Lleida a partir d’aquest dissabte s’ha pres de la mà de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i després d’una anàlisi “exhaustiva” de la situació.

Alcaldes i regidors dels Pallars es concentren a Tremp per demanar el retorn de l'helicòpter medicalitzat

D'altra banda, una trentena d'alcaldes, regidors i presidents de consells comarcals del Pallars Sobirà i el Pallars Jussà s'han concentrat a Tremp per reclamar que torni l'helicòpter medicalitzat. Els polítics han anat més enllà i han reclamat que l'import de la multa a l'empresa concessionària per incompliment de contracte s'inverteixin al Pirineu. Posteriorment a la concentració, responsables del Servei d'Emergències Mèdiques s'han reunit amb els alcaldes per explicar l'operativa d'emergències.