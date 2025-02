La Paeria aprova la renovació de l’enllumenat per eliminar punts foscos de la ciutat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple de la Paeria va aprovar ahir els plecs del nou contracte per a l’enllumenat públic de la ciutat, que inclou la renovació de més de 15.000 fanals que passaran a ser led gràcies a un crèdit estatal. L'obectiu és lluitar contra la sensació d'inseguretat i els robatoris que es produeixen a llocs poc il·luminats en hores nocturnes. El contracte preveu solucionar els 217 “punts foscos” que hi ha comptabilitzats a la ciutat. També es va aprovar amb els vots de PSC, PP i Junts la dissolució del consorci de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE), situada entre Cappont i la Bordeta. L’alcalde va dir que la Paeria gestionarà l’espai i treballarà per desenvolupar aquest sector urbanístic, on estan previstos més de 3.700 habitatges, la meitat protegits.