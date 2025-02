Suport unànime a la moció de veïns de l'Horta que demana endurir penes per robatoris

El ple de la Paeria va aprovar ahir per unanimitat la moció de la Plataforma Horta Segura de Lleida que demana reforçar la seguretat a les partides, modificar la normativa per poder instal·lar més sistemes de vigilància, endurir les penes per robatoris i delictes contra la seguretat de la població, expulsar els estrangers que delinqueixen, agilitzar les desocupacions i modificar el tractament penal als menors, entre altres mesures. La moció arriba després de l’onada de robatoris en cases, alguns amb violència i que han acabat en incendis, que porta patint l’Horta des de fa mesos, i va ser defensada per l’advocat i assessor de la plataforma Pau Simarro.

“No podem continuar acceptant i normalitzant el delicte que vulnera la nostra seguretat, no acceptem que ens robin”, va afirmar Simarro, que va remarcar la necessitat d’“un canvi en el nostre sistema normatiu” per frenar la “creixent inseguretat i delinqüència”. Va criticar que la norma legal actual “només protegeix el delinqüent” i va demanar als polítics que “estenguin els braços” perquè “proposin a qui correspongui els canvis normatius que facin falta. L’únic objectiu d’aquesta moció és millorar la seguretat”, va concloure. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va recordar que ell ja va demanar canvis legislatius a l’agost després que aquell mes hi hagués 32 detencions per robatoris a l’Horta i 23 dels arrestats van ser reincidents. “Hem de veure com modificar aquestes lleis”, va admetre Larrosa, que va dir a la plataforma que el 7 de febrer es reuniran amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, per tractar aquesta problemàtica. La tinenta d’alcalde de Seguretat, Cristina Morón, va reconèixer la gravetat dels robatoris i va afegir que “hem aplicat totes les mesures que estan al nostre abast i hem demanat agilitzar judicis i modificar lleis contra la multireincidència”.

El cap de l’oposició, Xavi Palau (PP), va assenyalar que “quan els veïns han d’organitzar-se en plataformes és perquè la política no soluciona els problemes” i, a més de modificar les lleis, va advocar per una coordinació policial més gran. El portaveu d’ERC, Juanjo Falcó, va dir que el seu era “un sí amb recel”, ja que “a l’Horta hi ha un gran problema de seguretat, però no deixarem que aquesta bandera la liderin partits feixistes”. Però va assenyalar que comparteixen “majoritàriament” el que demana la moció i va recordar que el seu partit ja va denunciar que el nou pla local de seguretat no incloïa mesures per a l’Horta.

L’edil de Junts David Melé va dir que “el sistema judicial està col·lapsat i necessita més recursos”, que la seguretat i la seua percepció “no se solucionen amb només una mesura” i que Junts ja va plantejar el 2024 mesures contra la multireincidència. La portaveu de Vox, Gloria Rico, va demanar més presència policial i expulsar delinqüents estrangers. “S’ha acabat el bonisme”, va concloure. La portaveu del Comú, Laura Bergés, va dir que no està demostrat que per endurir penes baixi la delinqüència i va demanar mesures “que no assenyalin col·lectius i promoguin discursos perillosos”.