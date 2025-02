El CSIF denuncia que el 2024 va ser l'any més violent a les presons

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El sindicat CSIF va denunciar ahir que “l’any 2024 s’ha convertit en el més violent en la història recent de les presons catalanes”. El sindicat va assegurar que s’han registrat un total de 607 funcionaris agredits, la qual cosa representa un augment del 4,3% respecte al 2023, “posant de manifest el greu problema de seguretat a què s’enfronten els treballadors del sector”. Tanmateix, al Centre Penitenciari Ponent hi va haver un descens del nombre d’incidents, passant dels 62 del 2023 als 44 del 2024, la qual cosa suposa un 29% menys. Malgrat això, és la segona xifra més alta de l’últim lustre. Concretament, un 26% més que el 2022 (35), un 52% més que el 2021 i el 2020 (29 i 28, respectivament) i un 144% respecte al 2019 (18). Dels 44 casos de l’any passat, set van ser greus, 12 van ser lleus i 23 van quedar en temptatives.

A nivell de Catalunya, segons les dades recopilades pel CSIF, l’any passat es van registrar 397 incidents amb agressions a funcionaris, un 7% més que el 2023. D’aquests, 79 treballadors van patir agressions greus i 528 de lleus, amb un total de 945 incidents violents. Des de CSIF van subratllar que “sens dubte, aquest ha estat el pitjor any per a les presons catalanes, marcat per una gran convulsió. L’assassinat de la Núria [la cuinera de Mas d’Enric, a Tarragona], al març, anul·la qualsevol possibilitat d’una anàlisi optimista per part de la Direcció General d’Assumptes Penitenciaris”. Responsabilitzen els màxims dirigents de l’àmbit penitenciari, assegurant que “no ens equivocaríem a l’afirmar que el duo format per Ubasart i Calderó ha estat el pitjor de la història”. A més, denuncien que “el nostre col·lectiu ha estat víctima directa de les conseqüències d’una gestió nefasta”. Els sindicats s’han mobilitzat per exigir canvis.

Els incidents d’agressió sexual a funcionaris també han augmentat, passant de 22 el 2023 a 27 el 2024. A Ponent hi va haver dos casos.