Educació planteja prohibir l'ús del mòbil a l'aula a totes les etapes i restringir l'ús de pantalles a infantil

El Departament d'Educació ha plantejat ampliar la prohibició del mòbil a l'aula a totes les etapes educatives i restringir l'ús de pantalles a infantil. En concret, la conselleria encarregarà a la nova Comissió per una Digitalització Responsables que avaluï aquestes dues mesures, tal i com ha explicat la consellera d'Educació, Esther Niubó. Actualment, ja no es permet l'ús del mòbil a l'aula ni a infantil ni a primària però sí a secundària amb finalitats educatives. Ara, Educació vol anar més enllà i ha demanat que s'avaluï ampliar la prohibició també a l'ESO. D'altra banda, Niubó ha encarregat a Ivàlua una auditoria per avaluar com s'estan fent servir els dispositius digitals a les aules.