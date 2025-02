Investigat a Lleida per la venda il·legal d'espècies protegides

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil investiga per un delicte contra la flora i la fauna un proveïdor d’animals de Lleida per la presumpta venda il·legal d’espècies protegides. També s’investiga dos botigues situades a Platja d’Aro (Baix Empordà) i Salt (Gironès). Agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil van constatar l’any passat que els establiments gironins comercialitzaven animals emparats pel Conveni sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades (CITAS) i el Reglament Europeu 338/97, sense disposar de la documentació necessària per a la seua tinença i venda. La investigació ha revelat que els animals intervinguts en aquestes botigues provenien d’un proveïdor ubicat a la província de Lleida, que també es troba sota investigació per part de les autoritats.

Aquesta operació posa de manifest la importància de la traçabilitat i el control en el comerç d’espècies protegides, que és una responsabilitat compartida entre venedors i compradors.