La Guàrdia Civil de Lleida confisca cotxes per valor de 2 milions a una gran xarxa de narcos

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida

Un Lamborghini Aventador de més de 700 cavalls (el seu preu supera els 350.000 euros), un Lamborghini Urus (240.000 euros), un McLaren 570s (200.000 euros), quatre Audi RS3 (80.000 cada unitat) i un Porsche Macan (80.000 euros). Aquests són alguns de la trentena de vehicles, gran part d’alta gamma i que en el seu conjunt estan valorats en uns dos milions d’euros, que han estat intervinguts per la Guàrdia Civil de Lleida, que ha dirigit una macrooperació tutelada pel jutjat d’Instrucció 3 de Lleida que s’ha allargat durant tres anys i que ha permès desarticular una de les organitzacions criminals més grans dedicades al tràfic internacional de cocaïna a Espanya i la més important amb base a Catalunya, com van fer públic el passat 24 de gener. Els cotxes –algun dels quals amb dobles fons per transportar la droga o els diners– estan dipositats a la Comandància i “són una prova de l’alt nivell de vida i el poder que tenia l’organització”, van afirmar ahir els investigadors.

El cas, batejat com Miltruck-Frenchi, va començar el 4 de gener del 2022 amb la intervenció en una nau del polígon El Segre de 620 quilos de cocaïna ocults a l’interior del rotor d’un generador elèctric procedent de Panamà que tenia per destinació una societat que tenia com a administrador un empresari lleidatà, en la que ha estat la partida més gran trobada a la demarcació (22 milions d’euros), com va avançar SEGRE. Va ser aleshores quan la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de Lleida va anar estirant del fil d’un macrooperatiu que en diferents fases ha aconseguit confiscar 7.250 quilos de cocaïna a Espanya i Panamà i més de sis milions d’euros –que ocultaven en gran part en dobles fons de vehicles, només en un d’ells, un milió d’euros– i mig centenar d’armes. La investigació ha culminat amb la detenció de 25 persones i una trentena d’escorcolls a Barcelona, Madrid, València, Màlaga i Cadis. Molts dels arrestats han ingressat a la presó Ponent.

“Ha estat una investigació molt complexa i ramificada”, va recordar ahir el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, que va felicitar personalment els investigadors. Per la seua part, el tinent coronel i màxim responsable de la Comandància de Lleida, José Antonio Ángel Gonzalo, va assegurar que “cal recordar que la droga venia d’Amèrica del Sud via Panamà i tot naix de la troballa a Lleida. Ha estat molt laboriós”.