Li demanen 9 anys per una partida d'1,45 kg de cocaïna

La Fiscalia sol·licita una condemna de vuit anys de presó i una multa de 350.000 euros per a a un veí de Lleida de 41 anys acusat de traficar amb drogues al qual van decomissar 1,42 quilos de cocaïna –valorada en 87.000 euros. Es preveiu que el judici tingui lloc dijous vinent a l’Audiència. Va ser arrestat el febrer de l’any passat. Els investigadors van muntar dispositius de vigilància al sospitós i van determinar que podia estar distribuint la droga des d’un pàrquing comunitari de l’avinguda Jaume II, a Cappont. Ocultava la droga en un forat de ventilació que hi havia sobre el seu vehicle. Van intervenir tres peces de 560, 440 i 223 grams de droga. En total, 1,42 quilos de cocaïna amb un valor aproximat de 87.000 euros. Ja havia estat condemnat per drogues.