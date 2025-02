La xarxa de narcos desmantellada a Lleida va encarregar un assassinat a Montgat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La gran xarxa de narcotraficants de cocaïna desmantellada des de Lleida va encarregar a sicaris l'assassinat d'un home el novembre passat a Montgat. La víctima era un estibador del port i va ser executat de dos trets al clatell. Pel que sembla, seria pel control de la droga. La jutge de Lleida ha imputat cinc persones per conspiració en l'assassinat.

La magistrada del jutjat d’Instrucció 3 de Lleida ha imputat cinc persones per un delicte de conspiració a l’assassinat de David Caballero, un estibador del port de Barcelona conegut com Bubito, que va ser executat amb dos trets al clatell el 15 novembre passat mentre esmorzava en una terrassa d’un bar de Montgat, al Maresme, segons van avançar ahir La Vanguardia i El País. Els imputats són cinc dels 25 arrestats que suposadament formaven part d’una de les organitzacions més grans criminals dedicades al tràfic internacional de cocaïna a Espanya i la més important amb base a Catalunya, que ha desmantellat la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Lleida.

Els investigadors ho han descobert mitjançant la intervenció de les trucades. Haurien pagat 200.000 a sicaris albanesos perquè assassinessin l’estibador. Val a recordar que la cocaïna –procedent de Sud-amèrica, via Panamà– era introduïda pel port de Barcelona.

Precisament, així van arribar els 620 quilos ocults a l’interior del rotor d’un generador elèctric procedent de Panamà que tenia per destinació una societat l’administrador del qual era un empresari lleidatà, en la que ha estat la partida més gran trobada a la demarcació (22 milions d’euros), com va avançar SEGRE, i que va ser l’inici de la investigació.

L’execució del conegut estibador va ser ordenada suposadament pel cap d’una organització, J.C.F. àlies Lucky, veí del Prat de Llobregat. Així, des de la presó, el suposat líder d’aquesta banda –que feia diversos mesos que estava empresonat a Brians 1 per un delicte de violència domèstica– hauria contractat un grup de sicaris albanesos per acabar amb la vida de Caballero a canvi de 200.000 euros. La víctima va morir després de deixar el fill al col·legi. Lucky ho hauria planificat juntament amb quatre persones més.

Així mateix, de les converses intervingudes també es desprèn que poques setmanes abans de l’assassinat, la víctima també hauria intentat matar Lucky, contractant també uns sicaris. Pel que sembla, va ser motivat pel control de la droga. Un jutjat de Badalona investiga el cas. Els sospitosos no han estat arrestats.

La investigació ha aconseguit confiscar 7.250 quilos de cocaïna a Espanya i Panamà i més de sis milions d’euros –que ocultaven en gran part en dobles fons de vehicles, només en un d’ells, un milió d’euros– i mig centenar d’armes (vegeu SEGRE d’ahir).

Una desena dels sospitosos, empresonats a Ponent

L’operació va culminar al gener després de tres anys d’investigacions amb un balanç de 25 detinguts, vuit investigats i una trentena d’escorcolls. Una desena dels detinguts han ingressat al Centre Penitenciari Ponent. Val a recordar que el primer arrestat, el gener del 2022, va ser J.L.R.P., que era el destinatari del rotor, com va avançar SEGRE. Mesos després hi va haver un altre detingut a Lleida, J.G., que era soci en un dels negocis de J.L.R.P. Així mateix, també s’investiga S.O.M., un agent dels Mossos detingut el març de l’any passat, acusat de blanqueig de capitals. Suposadament va llogar al seu nom la nau on anava destinat el rotor amb la cocaïna.