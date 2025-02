Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Veïns del carrer Unió van denunciar ahir que aquesta via va quedar completament tallada durant 45 minuts dimecres a la nit per un camió que efectuava una operació de descàrrega en un supermercat, al gual del qual hi havia un vehicle aparcat que no havia estat retirat per la grua. També van assenyalar que l’establiment efectua habitualment la càrrega i descàrrega a primera hora del matí i no a la nit.