Pàrquing i més serveis per al mercadillo del Camp d'Esports

L’ajuntament treballa en un pla de millora per revitalitzar el mercadillo dels dijous al Camp d’Esports. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar que aquesta “activitat econòmica s’ha de replantejar, per veure com avancem amb la millora de l’organització del mateix mercat i de quina manera implantem nous serveis, com per exemple aparcament o altres serveis que donin un millor confort als clients”. Va afegir que el pla incorporarà accions de màrqueting i promoció. L’alcalde, que ahir va visitar el mercadillo, va indicar que les parades de fruita i verdura estan actualment funcionant millor i que ofereixen una bona valoració de la distribució de l’espai i de l’afluència de clients, però va apuntar que és necessari potenciar les parades d’equipament de les persones i la llar.

Aquesta revitalització prevista del mercadillo del Camp d’Esports coincidirà amb la conversió d’un tram de l’avinguda Doctor Fleming en una gran zona verda. “Les obres avancen al ritme previst”, va dir, i va remarcar que aquesta nova rambla millorarà la imatge de la zona i “facilitarà més confort als veïns, amb menys soroll i contaminació i millor paisatge”.