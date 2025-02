El Tribunal de Comptes arxiva la denúncia de Promenade contra Pueyo, Postius i Freixanet

La secció d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes ha dictat un auto en el que arxiva la denúncia presentada en el seu dia per Promenade Lleida, promotora del parc comercial de Torre Salses, contra el llavors alcalde Miquel Pueyo i els que eren primer i segon tinents d’alcalde, Toni Postius i Jordina Freixanet, respectivament, per presumpta responsabilitat comptable. En concret, declara "no haver lloc a la incoació del procés judicial comptable en el procediment de reintegrament per abast" instat per Promenade.

Tal com va publicar SEGRE, la instructora del procediment ja va concloure que no existia responsabilitat comptable dels tres denunciats en cap dels dos supòsits denunciats per la promotora de l’àrea comercial. Un era negativa de l’ajuntament a executar el desdoblament de l’avinguda Víctor Torres i la prolongació del carrer Francesc Bordalba en no exigir-li els 1,4 milions que havia d’aportar per a aquest finalitat, segons el conveni firmat el 2018, ni tampoc efectuar les obres pel seu compte. I la segona, la contractació per part de la Paeria del Col·lectiu Ronda per assessorar-lo en la lluita contra la corrupció quan segons l’empresa l’únic objectiu era ajudar-lo a frenar la tramitació del projecte de Torre Salses.

En el primer cas, la instructora va determinar que no hi va haver cap perjudici per a les arques públiques, i Promenade el va donar per bo i no va presentar al·legacions. Sobre el Col·lectiu Ronda, va concloure que havia analitzat qüestions urbanístiques i que “les finalitats a què es van destinar els fons entren dins de la legalitat i de les funcions pròpies de l’entitat local". En aquest punt, Promenade sí que va presentar al·legacions, que ara han estat desestimades pel Tribunal de Comptes. L'auto concedeix un termini de quinze dies per recórrer per la via del contenciós administratiu.

L’exalcalde Pueyo ha reaccionat afirmant que "és una satisfacció personal i política molt gran que quedi clar que les acusacions de Promenade eren falses i només buscaven provocar angoixa en nosaltres i les nostres famílies".

De la seua banda, Jordina Freixanet, ha manifestat que han rebut la notícia "amb il·lusió i satisfacció de confirmar que, com vam dir des del primer dia, darrere de la querella i la denúncia al Tribunal de Comptes només hi havia una voluntat intimidatoria". “Promenade ha guanyat temps i ha aconseguit el seu objectiu, tirar endavant el pla comercial de Torre Salses amb el beneplàcit del govern actual. Des d'ERC seguim compromesos amb el comerç de proximitat i seguim treballant perquè el Pla de l'Estació deixi de ser un conjunt de bones paraules", ha afegit l'extinent d'alcalde.

Postius també ha mostrat la seua satisfacció per l'arxivament de la denúncia.

Aquesta resolució es produeix quan Promenade ja va tancar fa un temps un nou acord amb l’actual govern municipal per construir els vials i està tramitant la concessió de la llicència comercial -els tràmits de la qual ja estan molt avançats- per part de la Generalitat.