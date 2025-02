113 persones del Centre Històric i 73 dones s'incorporen als dispositius d'inserció laboral de l'IMO

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Institut Municipal d'Ocupació (IMO) de Lleida ha incorporat 113 persones del Centre Històric i 73 dones en els seus dispositius d'inserció laboral durant el 2024, dins el Projecte Treball als Barris. Aquesta iniciativa facilita l'accés al mercat laboral a col·lectius amb dificultats.

L'IMO disposa de dos dispositius al carrer Tallada: un per a residents del Centre Històric i un altre per a dones amb dificultats per treballar. Aquests espais ofereixen orientació laboral, preparació de currículums i acompanyament en la recerca de feina.

També s'ofereixen tallers de lectoescriptura, digitalització i coneixement de l'entorn, a més de formacions en sectors com l'hostaleria. Aquestes accions milloren les oportunitats laborals dels participants.

El Projecte Treball als Barris busca millorar la qualitat de vida i l'ocupabilitat en zones que requereixen una atenció especial per fomentar la inclusió social i econòmica.