Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va denunciar a primera hora de la tarda d’ahir un veí del barri de Balàfia acusat d’amenaçar amb una pistola –que va resultar ser de balins– uns operaris perquè no li deixaven fer la migdiada.

La Guàrdia Urbana va decomissar l’arma i el va denunciar per les amenaces i perquè no tenia la llicència corresponent per a la possessió de la pistola. Els fets van tenir lloc al voltant de les 15.25 hores al carrer Valls d’Andorra quan la Guàrdia Urbana va ser alertada que un veí havia amenaçat des d’un pis uns operaris amb una pistola.

Al lloc va acudir una patrulla, que es va entrevistar amb els operaris, que estaven fent una reforma en uns baixos. Van explicar que un home els havia insultat i amenaçat amb una pistola des d’un balcó. Posteriorment, els agents van localitzar l’habitatge. Hi havia una parella i la dona els va explicar que era cert i que el seu company, que pel que sembla es trobava en estat ebri, havia tret l’arma.

Finalment, l’home, que va dir que els operaris li havien interromput la migdiada pel soroll, va accedir a donar-los l’arma. Van comprovar que es tractava d’una pistola de balins. Davant d’això, l’arma va ser decomissada i van denunciar el veí per dues infraccions, exhibició i amenaces amb una arma i tinença il·lícita.

D’altra banda, la Policia Local va detenir ahir a la tarda un home de 33 anys acusat de trencar una ordre d’allunyament respecte a la seua exparella. Els fets van ocórrer cap a les 16.30 hores al carrer Acadèmia. L’home, després de ser identificat per una patrulla, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de trencament de condemna.