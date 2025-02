Insten a legalitzar el mercadillo irregular de la plaça del Dipòsit de Lleida

Veïns del Centre Històric de Lleida van denunciar aquest dilluns una vegada més que cada dia a la tarda hi ha un mercadillo il·legal a la plaça del Dipòsit i els carrers limítrofs i que la Paeria “es nega a legalitzar-lo” malgrat les peticions que han fet des de l’associació veïnal Som Veïns “perquè hi pugui participar aquell que ho desitgi”.

Així ho van assenyalar ahir membres d’aquesta entitat, que van detallar que aquest mercadillo es fa “cada dia a partir de les 16.00 hores, i els diumenges, des del migdia fins al capvespre”, i s’està expandint a carrers limítrofs, amb la qual cosa “impedeix el normal funcionament d’activitats econòmiques regulades”. També critiquen que la patrulla fixa de la Guàrdia Urbana a la plaça “té un punt estàtic a primera hora del matí i al migdia, hores en què no hi ha activitat de mercat ni delictiva”.

Una ‘parada’ del mercadillo en un carrer adjacent a la plaça.

Per la seua part, la Paeria va detallar que l’any passat va imposar 88 denúncies per venda ambulant a la plaça del Dipòsit i va arrestar 41 persones. Així mateix, des de l’1 de gener ha fet 122 actuacions a la zona, 44 per venda ambulant que van acabar en 23 denúncies i en 7 detencions, mentre que als carrers adjacents va fer 103 serveis. “És evident que la presència de la Guàrdia Urbana a la plaça del Dipòsit i els seus voltants és real”, va remarcar la Paeria, que va destacar que de les 122 actuacions només 4 van ser per avisos de veïns.