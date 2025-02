Restauració urgent d'un tram de muralla del Baluard del Rei de la Seu Vella de Lleida

El Consorci del Turó de la Seu Vella ha decidit prioritzar la reconstrucció d’un tram de muralla a l’altura del Baluard del Rei, que està en molt mal estat, abans de reprendre els treballs per convertir aquesta zona en un mirador d’ús públic. El projecte inicial ha estat modificat per a aquesta finalitat i també per incorporar els vestigis arqueològics de construccions dels segles XVII i XVIII trobats al baluard, al tenir més rellevància de la prevista, tal com va avançar aquest diari. De fet, fa al voltant d’un any que aquestes obres estan aturades per aquesta raó.

El contracte d’obres del projecte modificat indica que “l’estat constructiu molt deficient del tram de muralla nord-oest fa necessària una actuació urgent per garantir les condicions de seguretat de les persones i béns patrimonials, reconstruint el tram desprès”.

Per aquest motiu, assenyala que es considera “oportú abordar aquests treballs davant d’altres” i afegeix que és necessari aplicar “un sistema constructiu diferent del previst per poder preservar i posar de relleu les restes del parapet i de la tronera que s’han descobert en aquest àmbit”.

Així mateix, planteja també deixar “per a una segona fase” les altres actuacions previstes en el projecte, com ara la consolidació dels parapets i l’actuació a la plataforma del mateix baluard, “a causa que no es pot executar tal com estaven definides en el projecte i suposen un increment del pressupost disponible”.

D’altra banda, continuen els treballs al tram de la Llengua de Serp que va patir una esllavissada el passat 4 de gener i que va obligar a tancar l’accés a aquesta zona i part dels carrers Ronda Seu Vella i Sant Andreu. Els tècnics han instal·lat una estructura metàl·lica entorn de la part afectada i uns puntals per evitar que la part superior es venci, així com també unes barnilles metàl·liques per consolidar l’estructura.