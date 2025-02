Tres denúncies al dia a Lleida a usuaris de patinets, més de la meitat pel casc

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va denunciar l'any passat 1.113 conductors de patinets i altres vehicles de mobilitat personal (VMP), un 15% més que el 2023. El 57,5% de les infraccions van ser per no fer ús del casc o per utilitzar-lo incorrectament i es van sancionar amb 200 euros, tal com estableix l'ordenança municipal de mobilitat.

Segons l'Ajuntament de Lleida, l'any passat es van registrar a la capital del Segrià 142 accidents amb vehicles de mobilitat personal implicats. En el 55,5% dels casos, la responsabilitat va ser de la persona conductora d'aquest tipus de vehicles. A més, en el 58,5% dels accidents hi va haver lesivitat, gairebé la majoria de caràcter lleu i només en tres casos de caràcter greu.

Més controls

La Guàrdia Urbana ha intensificat els controls als vehicles de mobilitat personal amb campanyes específiques que tenen l'objectiu de conscienciar els usuaris sobre la necessitat de complir la normativa vigent i, si s'escau, denunciar les infraccions, especialment la circulació per voreres i altres llocs no autoritzats, així com l'obligatorietat de dur el casc i utilitzar-lo de manera correcta.

Des que el 2022 es va aprovar la nova ordenança de trànsit, que contempla la infracció de no fer ús del casc o utilitzar-lo incorrectament, s'han denunciat per aquest motiu un total de 1.923 persones conductores de vehicles de mobilitat personal, segons les dades de la policia municipal.