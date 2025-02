Li demanen 21 anys de presó per calar foc a una nau ocupada a Lleida i pegar a la seua nòvia

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita una condemna de 21 anys de presó per a un home de 37 anys acusat de calar foc la matinada del 10 de gener del 2023 a una nau ocupada al barri de Pardinyes de Lleida –l’antiga fàbrica Virginias– amb dos persones a l’interior, una d’elles la seua parella, a qui suposadament havia agredit prèviament. La dona presentava cops i cremades i va haver de ser evacuada a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona, que té una unitat especialitzada en cremades. Està previst que el judici se celebri dimecres vinent a l’Audiència de Lleida.

Els fets van tenir lloc la matinada del 10 de gener del 2023. Concretament, els serveis d’emergència van rebre a les 4.12 hores l’avís d’un foc a la nau situada al carrer Pintor Garcia Lamolla, i fins al lloc van acudir cinc dotacions dels Bombers, patrulles de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra i el SEM. Un dels okupes que hi havia dins demanava auxili. Una patrulla de la Urbana només va localitzar una persona mentre que els Bombers van extingir el foc, que va cremar fustes i matalassos que hi havia a les antigues oficines. Paral·lelament, una parella es va presentar al CUAP de Prat de la Riba amb cremades.

Van resultar ser dos dels okupes de la nau. Ella va ser evacuada al Vall d’Hebron mentre que ell va ser traslladat a l’Arnau. Els Mossos van obrir una investigació i van determinar que el foc, en el qual va morir un gos, va ser provocat per l’acusat, que també havia pegat a la dona. L’individu va ser arrestat hores després.

El Ministeri Públic considera que l’acusat va agredir la dona durant la tarda prèvia a l’incendi perquè ella volia posar fi a la relació. Posteriorment, l’hauria continuat maltractant fins que “es va servir de diferent efectes com mobiliari, roba i cartrons que va posar sota la planta on dormien les altres dos persones, i va calar foc”. Minuts després l’home s’hauria penedit i va pujar per anar a buscar la seua parella i l’altra persona. Les dos víctimes haurien estat acovardides per l’acusat perquè no el denunciessin. La seua parella va patir cremades que van tardar 114 dies a curar.

Per tot plegat, la Fiscalia considera que és autor d’un delicte d’incendi amb greu perill per a les persones en concurs amb els delictes de lesions, maltractament animal amb resultat de mort i obstrucció a la justícia i un altre delicte de lesions pel maltractament previ.

Així mateix, sol·licita 21 anys de presó, una ordre d’allunyament de 30 anys respecte a la seua exdona i que a més la indemnitzi a ella amb 110.871 euros i amb 2.000 euros a l’altra víctima.