La policia reforça els efectius al Centre Històric de Lleida arran dels incidents de dimarts

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra reforçaran els efectius durant els pròxims dies arran dels incidents que hi va haver dimarts a la tarda on van resultar 3 agents ferits lleus i hi va haver tres detinguts. Des de la Paeria, la tinent d’alcalde Cristina Morón ha volgut llençar un missatge de tranquil·litat als veïns que han manifestat la seva preocupació pels reiterats incidents al barri, sobretot entorn de la plaça Josep Solans. Ha assegurat que “la policia hi és” i coneix a les persones i famílies que “no saben conviure amb respecte amb la resta”. També ha remarcat que tenen identificat un “cas particular” i esperen que la justícia actuï amb rapidesa amb els encausats.

Morón ha remarcat que tant Guàrdia Urbana com Mossos d’Esquadra són al Centre Històric per donar seguretat al barri, amb presència estàtica al Centre Operatiu inaugurat l’any passat i patrulles fixes, tant a la plaça del Dipòsit com a la resta de carrers. La regidora responsable de seguretat, acompanyada del regidor de Serveis Socials, Carlos Enjuanes i el cap de la Guàrdia Urbana, Josep Ramon Ibarz, i l’intendent en cap de l’ABP Segrià, Xavier Ribelles, han comparegut aquest dimecres per traslladar una imatge d’unitat i tranquil·litat.

Morón ha recordat que els avisos a sala provinents d’aquest barri van baixar un 18,31% el 2024 respecte al 2023, passant de 9.203 a 7.518. Per la seva banda, Enjuanes ha explicat que les famílies i persones conflictives que tenen detectades viuen en pisos de protecció de la Paeria, la Generalitat i també privats. Tots els inquilins hi són de manera legal i ha recordat que “cometre un delicte no vol dir que et quedis sense pis”.

El cap de la Guàrdia Urbana, Josep Ramon Ibarz, ha assenyalat que arran dels fets de dimarts, s’ha incrementat amb un reforç policial pels propers dies al barri perquè no es repeteixin els incidents. En aquest sentit, ha recordat que aquesta zona de la ciutat ja és un dels punts més vigilats per la seva pròpia “idiosincràsia”. En 13 mesos a la plaça Josep Solans s’han obert unes 212 actes de “naturalesa incívica” i se situa així com un dels punts on hi ha més conductes molestes cap als veïns.

L’intendent dels Mossos Xavier Ribelles també ha coincidit en definir en Centre Històric com un dels punts que consideren especials per les queixes que s’arrosseguen de fa anys. Ha reconegut que els fets de dimarts els van sorprendre a tots perquè són fruit de l’intent d’una identificació d’una persona que portava un gos de raça perillosa sense lligar i acaben amb un important aldarull, mossos ferits i detinguts. Ribelles ha remarcat que no volen transmetre “sensació d’impunitat” i recorda que qui ataca la policia ha d’entendre que rebrà conseqüències.