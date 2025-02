Arrestat un jove per un robatori en una finca de la partida Balàfia

Publicat per A.G.B. Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va detenir ahir al migdia un jove de 20 anys com a presumpte autor d’un robatori amb força en una finca de la partida Balàfia, a l’Horta. L’arrest es va produir després que veïns van alertar d’una persona que havia saltat una tanca per colar-se en una finca. Al lloc va acudir una patrulla que va localitzar el sospitós. El van escorcollar i van comprovar que portava diversos articles dels quals no va poder justificar la procedència. Van fer comprovacions i van descobrir que havien estat sostrets d’una altra finca. Davant d’això, van procedir a la detenció com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força. Val a recordar que des de finals de desembre la Urbana i els Mossos han incrementat la vigilància a l’Horta, la qual cosa s’ha traduït en un descens dels robatoris les últimes setmanes. Paral·lelament, afectats de robatoris han impulsat la plataforma Horta Segura.

D’altra banda, la Urbana va detenir ahir a la tarda al carrer Cavallers un jove de 20 anys acusat de trencar una ordre d’allunyament respecte a la botiga Zara per diversos robatoris.