Nova edició del Mercat de Rebaixes a la Zona Alta de Lleida

L’associació de comerciants de la Zona Alta celebra avui dijous i demà divendres una nova edició del Mercat de les Rebaixes que, com a novetat d’aquest any, estarà enfocat a Sant Valentí, que se celebra divendres.

D’aquesta manera, avui dijous hi haurà parades tant a la plaça Ricard Viñes com fora de cada establiment, mentre que divendres només hi haurà parades a l’exterior de les botigues.