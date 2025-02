"Volia ser hostessa, però al final cursaré auxiliar d'infermeria"

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La fira FormaOcupa de Lleida es va estrenar ahir dijous 13 de febrer i tanca avui al migdia divendres 14. Aquesta ofereix un munt d’ofertes professionals perquè els joves puguin encaminar el seu futur, presentant informació sobre molts oficis i ofertes laborals.

"És una fira increïble, hi ha moltes ofertes, la gent és molt simpàtica i t’informa de tot, de moment és un 10/10." Així de clares i contentes estaven Ghizlan i Michell, dues joves de Mollerussa, després de visitar FormaOcupa.

Aquesta edició la fira ha comptat amb un total de 75 empreses i entitats que han ofert orientació, formació i sortides laborals per als joves.

A la Ghizlan li ha servit per replantejar-se el seu futur. "Volia ser hostessa, i a la fira m’han explicat els requisits necessaris i m’he adonat que ara no era el moment de fer-ho, per la qual cosa buscaré ser auxiliar d’infermeria”. Per la seua part, la Michell es decanta pel món de la bellesa i l’estètica.