Trenta-sis empreses busquen 164 treballadors a FormaOcupa de Lleida

Operaris de maquinària, instal·ladors i anàlisi de dades vinculades al món agroalimentari són alguns dels oficis més sol·licitats al saló de la Formació i Ocupació de Lleida, FormaOcupa, que ahir va obrir la divuitena edició. El certamen té lloc als pavellons 3 i 4 de la Fira fins demà al migdia.

Els pavellons 3 i 4 de Fira de Lleida acullen des d’ahir la 18a edició del saló de la Formació i Ocupació de Lleida, FormaOcupa, en el qual 75 empreses i entitats ofereixen orientació, formació i sortides laborals als més de 4.000 joves que espera rebre el certamen, que tancarà portes demà al migdia.

Una fira en la qual hi ha ofertes laborals que van des de la perruqueria i la bellesa fins a la mecànica, passant per la fusteria, fontaneria o cossos d’emergències, però els tres perfils professionals més demanats per les empreses de Lleida són tres: operari de maquinària per al sector de la construcció, l’anàlisi de dades i noves tecnologies vinculades al món agroalimentari i instal·ladors, com per exemple frigoristes, lampistes o tècnics de climatització. Així ho assenyalen tant Enoc Cifuentes com Ester Aldabert, tècnics i orientadors laborals de la patronal Pimec que han elaborat un informe sobre les tendències del mercat laboral a Lleida i que avui exposaran les seues conclusions en una jornada tècnica a FormaOcupa.

El certamen estarà obert fins demà al migdia i espera rebre més de quatre mil assistents Alguns llocs de treball són conductor, tècnic d’electricitat, xapista o dissenyador gràfic

“Barcelona concentra la majoria d’empreses tecnològiques i atreu molt de talent, però Lleida és el territori que més ocupació vinculada al sector agroalimentari genera a Catalunya i l’Estat i els últims anys s’ha enfocat a adaptar al camp tot el que estigui vinculat amb l’anàlisi de dades i ús de noves tecnologies”, va assenyalar Cifuentes.

D’altra banda, el maneig de maquinària també està molt sol·licitat, sense importar el tipus de formació. “Ja sigui des de peons fins a enginyers, tot el que és fer anar màquines ha guanyat molta importància i, de fet, tot apunta que el sector de la construcció tindrà una molt important demanda en un futur pròxim”, van afegir els orientadors de Pimec.

Altres oficis amb alta demanda de personal i molt poca oferta són els instal·ladors, que tant Cifuentes com Aldabert assenyalen que tenen una mala imatge allunyada de la realitat. “Tenen bon salari i molt bones condicions però tenen un estigma que a poc a poc està canviant”, va indicar Cifuentes, que va afegir que ocorre el mateix amb oficis tradicionals, com el de forner.

D’altra banda, des de Pimec apunten que, igual com canvien les demandes de feina, també canvien les maneres de trobar-ne i en aquest sentit la intel·ligència artificial és la protagonista. “Tant les empreses com els sol·licitants poden utilitzar la IA per preparar entrevistes, adaptar el currículum, investigar una empresa que busca treballadors o analitzar un sector laboral, és ja una eina més”, va manifestar Aldabert.

Trenta-cinc empreses ofereixen 164 llocs de treball al saló

A banda de formar i assessorar els joves en el seu futur laboral, el FormaOcupa també es preocupa pel seu present, ja que 36 empreses que participen al saló han anunciat 164 ofertes laborals per cobrir-les com més aviat millor. Alguns dels oficis que aquestes empreses busquen són conductors, tècnics d’electricitat i industrials, comercials, operaris de neteja, xapista-pintor, soldadors, pintors, auxiliars administratius, mecànics o dissenyadors gràfics, entre altres professions.Paral·lelament, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va dir que FormaOcupa és ideal “per proporcionar als joves eines per al seu futur èxit personal i professional” i va destacar que la Diputació costegés el transport a centenars d’alumnes de fora de Lleida perquè hi poguessin assistir. Per la seua part, el director de Fira, Oriol Oró, va recordar que fins demà dissabte hi haurà més de 50 xarrades i sessions tècniques i que és un saló “obert a joves i adults, com demostra el cas de la mare i el fill que han vingut i els dos han trobat una FP adaptada a les seues demandes”.