La Universitat de Lleida rebaixa la xifra de docents associats però encara són 4 de cada 10

La Universitat de Lleida (UdL) ha reduït el nombre de professors associats, professionals de diferents àmbits amb treball fora del món universitari contractats per fer classes no a temps complet, No obstant, encara són al voltant d’un 40%, o el que és el mateix, 4 de cada 10, segons la memòria de la UdL del curs passat. En concret, d’un total de 1.690 docents, 676 eren associats, davant dels 757 del curs anterior. Tanmateix, apunta que hi havia 205 associats més, en aquest cas metges. En una resposta parlamentària a una pregunta de Junts, la consellera d’Universitats, Núria Montserrat, va indicar que a 31 de desembre de 2023 la UdL tenia un 45,1% de professorat associat, el segon percentatge més elevat darrere de la Pompeu Fabra (50,9%), i un 3,2% de substituts.

El vicerector de Professorat, Fernando Guirado, va recordar que fa dos anys es va iniciar un pla de xoc per impulsar l’estabilització de professorat associat a raó de 18 docents anuals, fins a arribar a 54 en tres anys. Amb aquest sistema, passen a ser professors lectors i, si continuen, permanents.

A més, va apuntar que amb la nova llei d’Ordenació del Sistema Universitari (LOSU) existeix la figura del professor substitut per cobrir les baixes dels associats. Va explicar que aquests docents no és necessari que tinguin una tasca laboral fora de la UdL per substituir els associats, de manera que es tracta d’una altra eina per rebaixar el seu número, malgrat que ara per ara el percentatge de substituts és baix, d’un 0,6% el 2023. De tota manera, el vicerector va subratllar que els associats sempre seran necessaris a la UdL perquè aporten una altra perspectiva acadèmica al procedir de l’entorn laboral. No obstant, professors associats han denunciat en reiterades ocasions que cobren sous irrisoris.