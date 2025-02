Una caixera i els seus pares estafen 5.000 € al local on ella treballava

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous la caixera d’una gran superfície comercial de Lleida acusada d’estafar prop de 5.000 euros a l’empresa on treballava amb la col·laboració dels seus pares, que també han estat arrestats. Segons revela la policia, l’estafa s’iniciava quan algun client comprava algun objecte de valor i efectuava el pagament en metàl·lic. En aquests casos, la caixera es guardava el tiquet original i n’entregava una còpia al client. Posteriorment, facilitava el rebut original als seus pares, que acudien a l’establiment per adquirir el mateix objecte de valor, juntament amb altres articles.

A l’hora de pagar, la caixera feia veure que escanejava tots els articles amb el lector de codis de barres, però en realitat només en marcava algun de baix preu, que era l’únic que els seus progenitors acabarien pagant. Després, aquests es dirigien a la zona de devolucions i entregaven l’article de valor amb l’objectiu de rebre el seu import en efectiu. Per a això, mostraven el rebut que els havia facilitat la caixera i que realment pertanyia a un altre client. Així, els Mossos assenyalen que l’estafa era doble: d’una banda, emportant-se articles que no havien pagat i, de l’altra, quedant-se diners d’articles que no havien pagat.

Una vegada analitzades les imatges facilitades pel centre comercial, els investigadors van poder determinar la identitat de la parella, que va resultar ser els pares de la caixera. Entre dimecres i dijous es va detenir les tres persones, d’entre 23 i 41 anys, com a presumptes autors d’un delicte d’estafa.

La detenció de les dones va quedar sense efecte després de declarar a comissaria, però el pare passarà pròximament a disposició judicial.

Detingut per robar tres targetes de l’interior d’un cotxe i usar-les

Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous un home de 21 anys acusat de robar tres targetes bancàries de l’interior d’un cotxe estacionat al carrer Cardenal Cisneros, la nit de dimecres a dijous, i d’intentar utilitzar-les per pagar petites compres. Així mateix, les imatges de les càmeres de seguretat dels comerços on va acudir van permetre als investigadors identificar el sospitós, un individu ja conegut pels agents i que té antecedents per robatoris a l’interior de vehicles.