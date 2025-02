Denuncien esquerdes en cases i un bar de Lleida per una obra adjacent

Múltiples destrosses ■ Les parets dels habitatges i del bar de la planta baixa del bloc del número 3 del carrer del Nord presenten múltiples esquerdes, moltes de grans dimensions, com mostra la imatge superior. En algunes es van col·locar testi ... - ROGER BARRAGÁN

Veïns de l’edifici ubicat al número 3 del carrer del Nord denuncien que han aparegut nombroses esquerdes als seus domicilis, a l’entrada i a l’establiment hoteler de la planta baixa arran de l’inici d’una obra al solar adjacent.

Una de les afectades va explicar que van començar a aparèixer fa al voltant d’un mes, per la qual cosa van avisar la Guàrdia Urbana, que va acudir al lloc amb una tècnica municipal que va indicar que no corrien perill. Diu que van col·locar testimonis a les esquerdes i des d’aleshores s’han agreujat, i que ara els danys estan començant a afectar també les rajoles de terra, que es trenquen, i les portes, que no tanquen bé.

Les parets dels habitatges i del bar de la planta baixa del bloc del número 3 del carrer del Nord presenten múltiples esquerdes.

L’afectada assegura que també han parlat amb l’empresa que executa les obres al solar contigu “i diu que ens ho arreglaran tot”, però remarca que de moment no ho ha fet, mentre l’afectació és cada vegada més gran. “Fa por estar a casa. Això no es pot aguantar”, subratlla, i apunta que la comunitat de veïns ha contactat amb un arquitecte perquè valori els danys.

Un portaveu de la Paeria confirma que el 15 de gener van acudir a aquesta direcció agents de la Urbana i una tècnica municipal després de la trucada dels veïns i van determinar que “no hi havia risc imminent”. No obstant, va ordenar a la constructora que reforcés el mur intermedi. De fet, al lateral d’aquest mur s’aprecien uns reforços metàl·lics.

L’ajuntament insta els veïns a contactar amb el tècnic responsable de la constructora i assenyala que no ha tingut més comunicació amb els residents afectats.

Per la seua part, la constructora va explicar que els promotors de l’obra s’han reunit amb els propietaris i ja s’han portat a terme algunes de les reparacions sol·licitades.