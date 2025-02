L’acadèmia General d’Estudis de Lleida es llança a l'FP amb quatre cicles sanitaris i tecnològics

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’acadèmia General d’Estudis amplia la seua oferta i s’endinsarà en l’FP a partir del curs vinent. Oferirà 4 cicles privats en Cures Auxiliars d’Infermeria (de grau mitjà), Documentació i Administració Sanitàries (superior), Sistemes Microinformàtics i Xarxes (mitjà) i Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (superior). Aquest últim s’alternarà cada dos anys amb un altre en Desenvolupament d’Aplicacions Web (superior). El cap d’estudis, Josep Blasco, els va presentar al saló FormaOcupa i va explicar que s’impartiran en horaris de matí i tarda a les seues noves instal·lacions que s’estan construint al costat del seu centre del carrer Alcalde Costa, 18.

Els cicles tindran 20 places i tots duraran dos cursos menys el d’Auxiliar d’Infermeria, que es concentrarà en un de sol perquè les classes teòriques seran de 9.00 a 15.00 hores i les pràctiques es portaran a terme a la tarda. “Hem constatat que en els últims anys hi ha hagut alumnes d’FP que no han obtingut plaça, i dos de les branques més demanades són l’atenció a les persones –ens hem decantat per la formació sanitària– i la informàtica, ja que la demanda de professionals formats en les noves tecnologies creix cada any”, va afirmar Blasco. “Al saló s’estan interessant bastantes persones, sobretot noies en els graus sanitaris”, va afegir.

Val a saber que General d’Estudis prepara oposicions i proves d’accés a la selectivitat, i també ofereix repassos, classes de català, formacions subvencionades a empreses i treballadors i cursos del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), entre d’altres.

La Paeria integra els programes en formació, lleure, ocupació i salut

L’ajuntament ha integrat en un únic programa els diversos serveis d’orientació municipals coordinats per les àrees d’educació, joventut i ocupació. L’objectiu de la iniciativa Impulsa’t és oferir un servei integral d’orientació i assessorar les persones en termes de formació, ocupació, lleure i també salut. “Volem que el nou recurs funcioni com una finestreta única i totes les persones podran accedir als recursos online o a les instal·lacions d’educació, joventut i ocupació”, va explicar l’edil d’Educació Xavi Blanco al saló FormaOcupa.D’altra banda, exalumnes de l’institut Joan Oró i representants d’empreses on els alumnes fan pràctiques van oferir xarrades sobre l’FP d’esports al saló FormaOcupa, amb l’objectiu de donar a conèixer les seues possibilitats laborals.