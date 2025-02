El Centre de Cultures de la UdL acull la XIV Jornada Tècnica Down Lleida sobre 30 anys d'educació inclusiva

La tinenta d’alcalde, Carme Valls, ha assistit a la XIV Jornada Tècnica Down Lleida sobre educació inclusivaAjuntament de Lleida

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la Universitat de Lleida ha acollit aquest matí la XIV Jornada Tècnica Down Lleida, sota el títol "30 anys d'educació inclusiva. Present i futur". L'esdeveniment ha reunit experts per debatre i compartir estratègies en favor de la igualtat i la diversitat en l'ensenyament.

La quarta tinenta d'alcalde, Carme Valls, ha destacat que "l'educació inclusiva no és només un dret, sinó un benefici per a tota la comunitat", subratllant la necessitat de garantir espais d'aprenentatge accessibles. Ha recordat que l'Ajuntament impulsa l'Aula Creativa per a persones amb diversitats funcionals en escoles artístiques municipals.

Entre els ponents, Cesc Jové ha reflexionat sobre la importància d'un model educatiu inclusiu, mentre que Abraham Tusell i Jordi Sunyol han debatut sobre el concepte d'escola integradora. També hi han intervingut representants institucionals com Núria Camps, Carles Vernet, Sandra Castro i Eva Gòdia, qui ha agraït la participació en una jornada destinada a transformar la mirada sobre l'educació.