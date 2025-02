Obertes les inscripcions per a la Rua de Carnaval de Lleida i la Cursa de Llits

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

La regidoria de Festes ha obert el termini d'inscripció per a les comparses i carrosses que vulguin participar a la Rua de Carnaval, l'acte central de la celebració del rei Carnestoltes. La desfilada tindrà lloc el dissabte 1 de març a les 18 hores, amb sortida des dels Camps Elisis. Els interessats poden inscriure’s fins al dimecres 26 de febrer. A més, es convoca un concurs amb premis de 700 € per a la millor carrossa i 500 € per a la millor comparsa, amb un jurat especialitzat que valorarà la disfressa, la decoració i la interacció amb el públic.

D'altra banda, la tradicional Cursa de Llits se celebrarà el diumenge 2 de març a les 12 hores, des de la plaça de l'església de Sant Llorenç fins a la plaça de Sant Joan, amb la col·laboració dels Castellers de Lleida. Els equips hauran de comptar amb un mínim de quatre membres i podran rebre un ajut de 150 € per a la construcció dels llits. El termini d'inscripció per a aquesta prova acaba el dijous 27 de febrer. Durant el recorregut, els participants hauran de superar diferents proves, i el llit guanyador serà el que obtingui millor puntuació segons criteris d'originalitat, disfressa i temps d’arribada.

Les colles interessades a participar en el concurs de la Rua hauran d'enviar una fotografia del seu vehicle o comparsa abans del dilluns 3 de març a les 12 h a l’adreça festes@paeria.cat. El veredicte es farà públic el dia 5 de març durant l’Enterrament de la sardina. Per a més informació i inscripcions, es pot consultar la pàgina web de la regidoria de Festes.