"Ja formen part de les nostres delinqüències", afirma el cap dels Mossos d'Esquadra Sergi Mesalles

En els últims anys, s’ha instal·lat a les comarques de Lleida el narcotràfic internacional de la marihuana. Els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional porten a terme periòdicament operatius per desmantellar cultius, alguns d’ells en autèntics laboratoris, en els quals es poden arribar a aconseguir fins a cinc collites a l’any.

Penalment, la marihuana és considerada una droga tova (substàncies que no causen un dany greu a la salut) a diferència d'altres com la cocaïna, la qual causa un greu dany.

Els Mossos d'Esquadra demanen condemnes més dures contra la plantació de la marihuana per poder lluitar contra els narcos, ja que la condemna mínima per tràfic de "maría" és d'un any i, en canvi, el mínim pel tràfic de cocaina és de tres anys.

Sergi Mesalles, cap d’investigació dels Mossos d’Esquadra afirma que “Ja formen part de la nostra delinqüència”, en una entrevista Segre.

Com valora l'augment del tràfic de marihuana a Lleida?

És un fenomen que s'ha instal·lat i que forma part de la nostra delinqüència. Molts delinqüents venen de països de l'Est i son especialistes. Son xarxes internacionals.

A què s'enfronten?

Hi ha de tots els escalons, començant per persones que lloguen naus o habitatges o les adquireixen. Ho fan amb diners en efectiu. També hi ha electricistes perquè punxin la llum, jardiners i vigilants, transportistes, intermediaris i líders. Aquests últims no estan aquí.

És a dir, que és molt difícil desarticular-les per complet.

És molt complex perquè es tracta d'organitzacions ramificades. Veiem que moltes de les plantacions estan relacionades entre elles. Les anem tirant avall per debilitar-les.

Hauria de ser considerada una droga que causa danys greus?

Sí. En cas de tractar-se d'un delicte greu, tindríem més elements i eines processals contra ells. Des del meu punt de vista, agreujar les pernes hauria de servir com a element de dissuasió.