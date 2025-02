Protesta musical per la llibertat de Pablo Hasél

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 160 persones es van reunir ahir davant de la presó de Ponent per exigir la llibertat del raper Pablo Hasél, empresonat des del 2021. L’acte, que va reivindicar la llibertat d’expressió, va comptar amb Lluís Llach i altres artistes. Jaume Anyé, de Cantaires de Ponent, va dir que “sense llibertat d’expressió no hi ha democràcia”. Va recordar que Hasél va ser empresonat per les lletres de les seues cançons contra la monarquia, encara que acumula altres causes. La seua sortida està prevista per al 14 d’abril del 2027. Durant l’esdeveniment, Llach va presentar una cançó inèdita sobre la situació del raper i va denunciar que “és inadmissible democràticament” que la llibertat d’expressió porti a anys de presó. A part de les actuacions, es va llegir un manifest i una carta de Hasél, en què denuncia la “repressió col·lectiva” i defensa la lluita organitzada.