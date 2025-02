Uns cinquanta aficionats del Lleida es manifesten davant de la Paeria en contra del nou conveni

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes cinquanta persones es manifesten des de les 9 del matí a les portes de la Paeria, convocades per la directiva del Lleida CF, per protestar contra el nou conveni ofert per l'ajuntament a l'entitat blava per l'ús del Camp d'Esports. Aquest nou conveni proposa amb una durada de quatre anys l'obligació de compartir l'estadi, a cost zero de manteniment per al club.

Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida CF i present a la convocatòria, s'ha mostrat decebut amb la proposta de l'Ajuntament: "ens sentim menystinguts, perquè la proposta, ni en forma ni en contingut, és l’adequada per garantir la continuïtat del club. Si la Paeria estima el Lleida, ha de fer un replantejament. La proposta no pot ser acceptada de cap manera. Estem expectants per veure si la Paeria té alguna altra alternativa, però ara mateix no és viable".

Sobre la querella que van anunciar divendres passat, Torres ha assegurat que "presentarem una querella contra l'alcalde Fèlix Larrosa, el regidor d'Esports Jackson Quiñónez, el cap de gabinet Xavier Batalla i Begoña Iglesias per tràfic d'influències i prevaricació. Les declaracions de l'alcalde del divendres, explicant que s'executaria la sentència, creiem que responen a interessos particulars de persones que formen part del gabinet. Per això, considerem que hi ha tràfic d'influències. No en deixarem passar ni una. Farem tot el possible perquè el Lleida segueixi."

Malgrat tot, Torres ha afirmat que estan oberts al diàleg: "escoltarem i negociarem les propostes, sempre que siguin a llarg termini, perquè el nostre projecte passa per arribar al futbol professional, fet que implica que els clubs disposin d’equipaments propis o municipals a llarg termini. Demanem la màxima mobilització, perquè aquest és el moment més difícil de la història del Lleida."

Sobre la continuïtat del projecte de Luis Pereira, Torres ha dit que es valorarà segons el suport que rebin de la ciutat.