Catalunya obre convocatòries d'ajuts al lloguer per a persones d'entre 36 i 64 anys i de 65 anys o més

La Generalitat de Catalunya ha obert una convocatòria d'ajuts al lloguer per a persones d'entre 36 i 64 anys i de 65 anys o més amb l'objectiu de prevenir el risc d'exclusió residencial a famílies amb menys recursos, segons ha explicat aquest dijous la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, en una trobada amb promotors i representants del món municipal a la seu del Departament per explicar-los la primera convocatòria de reserva pública de solars. Els ajuts, per tant, seran per a persones que no es troben en risc imminent d'exclusió però que "necessiten un ajut per seguir residint a l'habitatge on viuen", ha explicat. La partida inicial per a aquests ajuts és de 39 milions. Pròximament, el Govern publicarà una convocatòria per als joves.

Els sol·licitants que en data 31 de gener de 2025 tinguin de 36 a 64 anys podran presentar la sol·licitud a partir del 10 de març de 2025, a les 9 hores i fins a l’11 d’abril de 2025; mentre que les persones que tinguin 65 anys o més ho podran fer des de demà 21 de febrer de 2025, i fins al 21 de març de 2025. Els tràmits es poden fer telemàticament i presencialment.

Els ajuts anunciats avui no seran lineals, de manera que no constaran d'una quantitat fixa sinó que s'ajustaran a l'esforç de cada llogater en funció dels seus ingressos, amb un màxim de 200 euros al mes i un mínim de 20 euros.

D'altra banda, els ajuts tindran en compte la situació geogràfica de l'habitatge pel que fa al topall màxim que pot ser subvencionable. Així, a Barcelona i la seva àrea metropolitana per primer cop el topall és de 900 euros mensuals per habitatge i 450 euros per habitació, mentre que a la resta de la demarcació es manté en 650 euros (350 euros l'habitació).

A la demarcació de Girona els topalls passen a ser de 750 euros, 100 euros més, i 400 euros per habitació, 50 més que abans. A la demarcació de Tarragona passen als 700 euros per habitatge (abans 600 euros) i 350 euros per habitació (abans 300 euros) i a Lleida i a les Terres de l’Ebre es mantenen els topalls de 600 euros per habitatge i 300 per habitació.