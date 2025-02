Internament psiquiàtric per al veí de Balàfia que va assassinar la seua parella el 2022

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida va absoldre penalment ahir el veí de Balàfia de 42 anys que va assassinar la seua parella, de 34 anys i amb qui tenia cinc fills en comú, el desembre del 2022 perquè és inimputable per la seua malaltia mental. Tanmateix, es va acordar la mesura de seguretat d’internament psiquiàtric per un termini màxim de 25 anys després de l’acord de conformitat assolit per la Fiscalia, l’acusació particular i la defensa. L’acusat va reconèixer els fets. A més, es va fixar una indemnització d’1,05 milions d’euros, 180.000 euros per a cadascun dels seus fills amb la víctima, i 75.000 euros per als pares de la dona.

Es considera acreditat que l’home, que va denunciar la desaparició de la dona i que en va ocultar el cadàver (vegeu el desglossament), està diagnosticat d’una psicosi que es caracteritza per deliris i al·lucinacions amb esquizofrènia i paranoia. Se li aplica un eximent complet d’anomalia psíquica ja que consta que patia aquest trastorn psicòtic des de l’any 2018 i que havia patit episodis anteriors a Romania, d’on la parella era originària. D’aquesta forma, l’investigat és inimputable, per la qual cosa queda exempt de responsabilitat penal, sent absolt d’un delicte d’assassinat amb traïdoria amb l’agreujant de parentiu. Malgrat això, l’Audiència li aplica una mesura de seguretat, l’ingrés en un centre psiquiàtric durant un màxim de 25 anys i uns altres cinc anys de llibertat vigilada una vegada acabi la reclusió.Inicialment, l’acusació particular sol·licitava una pena de 22 anys de presó i el Ministeri Públic, 15 anys en aplicació d’un eximent incomplet. “És inimputable, per la qual cosa no té responsabilitat penal i no seguirà a la presó, sinó que serà derivat a un centre psiquiàtric durant un màxim de 25 anys, en funció de la seua evolució”, va manifestar el seu lletrat, David Morell, d’Imak Advocats.

Es tracta d’un cas similar al d’un veí d’Alfarràs que el maig del 2016 va matar un home de 56 anys i va atacar la filla d’aquest, de 35, que va apunyalar. En aquest cas, el Tribunal Suprem va acabar fixant un màxim de 19 anys d’ingrés en un centre psiquiàtric penitenciari. El jurat popular de l’Audiència el va absoldre al considerar que va cometre els fets en un brot de l’esquizofrènia paranoide i sota els efectes de l’alcohol i les drogues.

Va denunciar-ne la desaparició i va ocultar el cadàver al traster

n Els Mossos d’Esquadra van trobar assassinada el migdia del 17 de desembre del 2022 Irina Mihaela M., de 34 anys. El seu marit havia denunciat cinc dies enrere la seua desaparició. Minuts després, els investigadors van detenir l’home com a presumpte autor del crim, el primer de caràcter masclista que es registrava a les comarques lleidatanes des del març del 2015. El cadàver va ser localitzat al traster del seu domicili, al número 80 de l’avinguda Alcalde Porqueres, gràcies a un gos de la Unitat Canina de la Policia catalana. El seu marit va arribar a afirmar als policies que la dona va marxar per voluntat pròpia. Tanmateix, els investigadors van sospitar d’ell, entre altres motius, perquè s’havien produït diversos episodis de violència masclista en la parella. La víctima va morir d’una ganivetada i l’autor va tapar el cadàver amb plàstic, ocult entre caixes i bosses al traster. La víctima estava lligada per les cames amb un cinturó. L’ara absolt es troba empresonat preventivament a Ponent des del 19 de desembre del 2022. En els propers dies ingressarà en un psiquiàtric.