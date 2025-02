El sistema de geolocalització d'uns auriculars permet detenir un lladre a Lleida

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un jove de 21 anys acusat d'un robatori a l'interior d'un vehicle. Es dona la circumstància que la seua ràpida detenció ha estat possible gràcies al sistema de geolocalització d'un dels aparells sostrets. El robatori s'ha produït la matinada d'aquest divendres en un vehicle estacionat al carrer Canigó. Segons han explicat els Mossos, el lladre ha trencat un dels vidres i s'ha emportat una maleta de viatge, dos jaquetes i una bossa de mà. Dins la bossa de mà hi havia uns auriculars que la seua propietària podia seguir per geolocalització.

Gràcies a això, un cop ha contactat amb els Mossos, la dona ha anat relatant la zona de posicionament per Prat de la Riba i Príncep de Viana fins que les patrulles han vist un home, conegut policialment per aquesta mena de robatoris, que a més duia una jaqueta posada de la mateixa marca i color que la sostreta.

Els agents l'han aturat i, en escorcollar-lo, li han localitzat els auriculars sostrets en una caixeta amb les inicials de la propietària i un rellotge esportiu. Davant les evidències ha estat detingut per un robatori en interior de vehicle.

La resta del material sostret ha estat localitzat al carrer Aneto, a pocs metres d'on estava estacionat el vehicle. Tot el material recuperat ha estat retornat a la seva legítima propietària. El detingut, amb antecedents, passarà properament a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.