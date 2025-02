Aval inicial a prorrogar tres mesos el contracte de neteja i escombraries

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La comissió de Bon Govern va aprovar ahir inicialment prorrogar tres mesos el contracte de neteja i recollida d’escombraries amb els vots a favor de PSC, PP i Junts, el vot en contra d’ERC i l’abstenció de la resta de grups. L’actual concessió acabava al setembre, de manera que s’ampliarà fins a finals d’any. La pròrroga serà ratificada en el ple ordinari de la setmana que ve, en el qual també es debatran els plecs de condicions del nou contracte, que tindrà una durada de deu anys i un valor anual de 26 milions d’euros, que suposa un increment del 75% que l’actual concessió, que és del 2006 i s’ha prorrogat diverses vegades.

En aquest sentit, ERC va justificar el seu vot en contra al·legant que estan “farts de tantes urgències no justificades” amb aquesta concessió, assegurant que el nou contracte podria haver-se tramitat sense necessitat de pròrroga. Paral·lelament, a la comissió es va informar que el catàleg de relació de llocs de treball de l’ajuntament ha rebut un total de 26 reclamacions, una xifra “mai vista”, van assegurar des d’ERC.

Així mateix, el govern va informar que Turisme Lleida incorporarà dos persones que treballaran en el projecte Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025 per al desenvolupament d’activitats per promoure el patrimoni agroalimentari català. Algunes d’aquestes seran un pícnic obert per a tota la ciutadania als Camps Elisis, l’actualització de receptaris ancestrals i més activitats que connectin la cuina amb la cultura, el medi ambient o el garrotín, així com promocionar aliments lleidatans com la carn de porc, els caragols, l’oli, el vi o la fruita. Es crearà un grup de 25 persones per concretar aquestes activitats.