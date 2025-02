Els albergs de Lleida lideren el rànquing de pernoctacions a la Xanascat el 2024

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

Els albergs gestionats per l'Agència Catalana de la Joventut han experimentat un notable increment d'activitat durant el 2024, i el de Lleida ha estat el que ha registrat el major nombre de pernoctacions de tota la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (Xanascat). Amb un total de 42.093 pernoctacions, l'alberg de Lleida s'ha consolidat com el principal punt d'acollida dins de la xarxa. En conjunt, la Xanascat va registrar un total de 374.914 pernoctacions durant el 2024, la qual cosa suposa un increment del 2,2% respecte a l'any anterior. Aquestes dades confirmen la plena recuperació de l'activitat en comparació amb les 130.691 pernoctacions registrades durant la pandèmia el 2020.

Gran part de l'activitat als albergs prové de programes de contingut social. En aquest sentit, el 21% de les pernoctacions s'han destinat a programes per a col·lectius en situacions de vulnerabilitat, com ara dones víctimes de violència masclista amb fills a càrrec, persones refugiades i menors no acompanyats. A més, el programa 'Vacances en família' ha representat un 20% del total de les pernoctacions, mentre que les activitats escolars, com el programa 'Una eina al servei de l'escola', han suposat el 9%. També han tingut un pes significatiu les colònies d'estiu 'L'estiu és teu!', amb un 4% del total, els Camps d'Aprenentatge (4%) i els albergs que funcionen com a residències d'estudiants (2%).

El turisme juvenil ha estat un altre dels motors de l'activitat dels albergs de la Xanascat. Les reserves per part de grups i agències de viatges han generat una part important de les pernoctacions, amb la participació de nombroses entitats socials i culturals del país. A més, un 9% de les pernoctacions han correspost a viatgers que han fet reserves per compte propi. El total d'ingressos operatius derivats de l'activitat alberguista durant el 2024 ha ascendit als 13,2 milions d'euros, un augment del 10,7% respecte a l'any anterior.

Amb la mirada posada en la millora de la sostenibilitat i el confort de les instal·lacions, la Generalitat de Catalunya invertirà un total de 6.636.870 euros en diversos albergs, entre els quals es troba el de Lleida. Aquestes inversions, finançades a través dels fons europeus Next Generation, permetran la instal·lació de sistemes de climatització eficients, plaques fotovoltaiques i millores en l'aïllament tèrmic per garantir un servei més sostenible. Amb aquestes millores i la consolidació dels seus programes socials i turístics, els albergs de la Xanascat i, en particular, el de Lleida, es preparen per afrontar un 2025 amb perspectives encara més positives.