Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana comença una campanya informativa porta a porta per donar a conèixer l’APP gratuïta Compra a Lleida, una eina tecnològica destinada a enfortir el comerç local. En només quatre dies, la iniciativa ha aconseguit la incorporació de 51 nous establiments, arribant a un total de 190 comerços adherits. Fins dijous 27 de febrer, s’espera visitar uns 800 establiments de la ciutat per explicar-los els avantatges d’aquesta aplicació.

Durant la primera setmana, s’han realitzat 371 visites en zones clau com la Zona Alta, Ronda, l’Eix Comercial i part del barri de Cappont. La setmana vinent, les visites continuaran a la resta de barris. A més, s’ofereix assessorament personalitzat als comerciants i una formació en línia setmanal, cada dijous a les 14:00 h, per ajudar-los a aprofitar tot el potencial de l’eina. Com a incentiu per a la ciutadania, es sortejarà un xec de 100 € entre els usuaris que es registrin i segueixin l’APP Compra a Lleida (eAgora).

Aquest projecte forma part d’un conjunt d’actuacions per impulsar la digitalització i la sostenibilitat del comerç local, finançades amb fons europeus NextGenerationEU dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern estatal. Amb aquest programa, la Paeria busca potenciar el turisme de compres i incrementar l’impacte econòmic del comerç a la ciutat.