L’IMO ofereix per primer cop formació professional dual sobre soldadura

L’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) ofereix per primera vegada un programa de Formació Professional dual especialitzat en soldadura, com a resposta a la necessitat de personal qualificat manifestada per la Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de Lleida (Femel). El regidor d’Educació, Xavi Blanco, va visitar ahir els quinze joves que participen en aquest projecte ocupacional, seleccionats entre un total de 140 candidats. “Representen una oportunitat excel·lent, combinant formació especialitzada amb experiència laboral i garantint una millor inserció laboral”, va indicar Blanco.

L’itinerari formatiu ha estat dissenyat en col·laboració amb les empreses i inclou especialitats obligatòries de la Fundació del Metall per a la Formació. De dilluns a dijous, els alumnes treballaran en horari de matí i es formaran als tallers de metall de l’IMO a la tarda. A més, els divendres rebran formació intensiva sobre riscos laborals, que es prolongarà fins al mes de juny.

Les principals empreses participants en aquest programa ocupcional són Teyme, MEN, Maquinaria y Equipos DOFI, Arcusin, Salt-Guiu, Cubas Segre, Gili Group 98, Ros Roca, Horfasa Grupo Empresarial i Metalic.