La plataforma Lleida contra la MAT exigeix paralitzar les obres de la línia

Integrants de la plataforma Lleida contra la MAT es van concentrar ahir al costat de l’N-II davant de les obres de la línia d’evacuació de Rascon Solar, que es preveu des d’Alcarràs fins a Albatàrrec creuant l’Horta, per reclamar que s’aturin els treballs perquè consideren que s’estan executant sense llicència. El portaveu de l’entitat, Adrià Drago, va recordar que van presentar un recurs de reposició contra l’atorgament d’aquesta llicència i que van demanar que es decretés la suspensió cautelar dels treballs fins a la resolució de la demanda. Va afirmar que la Paeria no ha respost la sol·licitud en el termini previst i que, per tant, “procedeix en dret a la suspensió de la llicència”, al·legant silenci administratiu.

La plataforma va indicar que dijous el seu despatx legal va enviar comunicacions a la Paeria i a Rascon Solar per advertir-los “de la necessitat de paralitzar les obres atesa la falta de llicència per haver quedat suspesa”, i va remarcar que sol·liciten “a qui correspongui que facin parar les màquines i busquin la manera que no tornin a posar-se en marxa, ni ara ni més endavant”. Agents de la Guàrdia Urbana es van personar al lloc durant la concentració i la plataforma els va demanar que aixequessin acta certificant que les obres estaven en marxa.

L’ajuntament es va limitar a assenyalar ahir que “el tema s’està analitzant jurídicament”. Per la seua part, Rascon va defensar que “la línia d’evacuació ha estat sotmesa a una escrupolosa tramitació amb totes les garanties legals i amb participació de tots els interessats” i va apuntar que “durant aquest procés el projecte s’ha millorat, atenent els requeriments de les diferents administracions i s’han disminuït les seues afectacions”. “El projecte ha obtingut tots els permisos ambientals, urbanístics i energètics per part de la Generalitat i llicències d’obres per part dels ajuntaments involucrats. Després d’un meticulós procés de quatre anys de tramitació, s’han obtingut tots els permisos. En aquest procés s’han respost totes les al·legacions i es compleix estrictament amb la legalitat”, va subratllar.