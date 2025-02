La firma que construirà el nou pavelló de la Fira es compromet a acabar-lo en 4 mesos

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El patronat de la Fira de Lleida ha proposat d’adjudicar la construcció del nou pavelló desmuntable a la unió temporal entre les empreses Bové i Gili Exhibitions SL i De Boer Estructuras España SL, ja que la seua oferta en la licitació publicada el setembre passat ha obtingut millor nota (98 punts) que la presentada per la unió entre José Antonio Romero Polo SAU i Acsa Obras e Infraestructuras SAU (87,52 punts).

Així mateix, l’empresa Carpas Zaragoza SL, que també va participar en el concurs, ha quedat finalment exclosa al no haver explicat ni detallat satisfactòriament el seu baix nivell de costos, a més que els licitants consideren que la seua proposta es basa en hipòtesis inadequades tècnicament.

Amb l’objectiu de tenir el recinte llest al setembre per a les fires de Sant Miquel i Municipàlia, el director de la Fira, Oriol Oró, afirma que la licitació està a punt d’adjudicar-se. Amb un pressupost de 3,2 milions finançats a parts iguals entre la Paeria i la Diputació, el contracte fixa un termini màxim de dos mesos per entregar el projecte, quinze dies per firmar l’acta de comprovació del replanteig i uns altres tres mesos per instal·lar el pavelló. En total, cinc mesos i mig.

No obstant, l’empresa ha ofert una reducció del termini de 45 dies naturals, per la qual cosa es compromet a acabar-lo en un màxim de quatre mesos des de l’inici dels treballs.

La licitació es complementa amb un altre contracte, de 796.315 euros, per construir la fonamentació del futur pavelló. En aquest sentit, Oró indica que aquest contracte també s’adjudicarà pròximament.

El nou pavelló, que tindrà una superfície de 2.400 metres quadrats, s’instal·larà inicialment darrere del número 3, entre el 4 i els carrers Pont de Suert i Camí de Picos.

Serà desmuntable, ja que la Paeria projecta traslladar tota la Fira al recinte de l’antiga Hípica, que actualment acull les firetes en períodes festius, a través del nou planejament general urbanístic que espera actualitzar durant aquest mandat.

Fira de Lleida ha reclamat durant més d’una dècada aquest equipament per guanyar superfície d’exposició i poder ampliar, professionalitzar i atreure més fires i salons.

En aquest sentit, els membres del patronat van acordar el 2022 la construcció d’un nou pavelló per uns 5 milions, però el projecte es va frenar arran del canvi de govern municipal l’any 2023.