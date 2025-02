Ferit d'una ganivetada a l'abdomen durant una baralla a Lleida

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Una baralla entre dos homes d’uns 50 anys acaba amb un ferit greu per una ganivetada a l’abdomen a Lleida. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de set de la tarda a la plaça Sagrada Família. Tot apunta que la víctima i l’agressor ja es coneixien i per motius que s’estan investigant s’han barallat. Els Mossos han detingut a l’agressor i el ferit, de qui la seva vida no corre perill, ha estat traslladat a l’Hospital Arnau de Vilanova.