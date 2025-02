Obres a la coberta de l’edifici dels Docs per a l’estació d'autobusos de Lleida

Obres a la coberta de l’edifici dels Docs per a l’estació de busos - JORDI ECHEVARRIA

Operaris treballaven aquest dilluns a la coberta de l’edifici dels antics Docs, que està sent restaurat per acollir les andanes i sales d’espera de la nova estació d’autobusos que construeix la Generalitat. Aquest immoble és d’estil modernista i està catalogat, per la qual cosa s’han de preservar les voltes i altres elements.

També segueixen les obres al solar annex, al costat de Príncep de Viana, i al terreny més pròxim a Comtes d’Urgell.