Quatre anys de presó per a un intern enxampat amb drogues al centre penitenciari de Ponent

La sala de vistes de l'Audiència de Lleida durant la vista de conformitat en què s'ha condemnat un intern de la presó de Ponent per tràfic de drogues.Roger Segura / ACN

L'Audiència de Lleida ha condemnat a quatre anys de presó un intern del centre penitenciari de Ponent a qui van enxampar amb drogues. L'home ha reconegut els fets aquest dimecres arran d'un pacte entre la Fiscalia i la defensa en una vista de conformitat. Els fets es remunten al primer semestre del 2023 quan, segons el ministeri públic, l'home adquiria, manipulava i distribuïa marihuana i heroïna amb la intenció d'obtenir un benefici econòmic venent-la a altres interns. El 25 d'abril del 2023, quan el pres era dins la cel·la, funcionaris del centre penitenciari van confiscar-li cinc embolcalls amb marihuana i quatre més amb heroïna que duia a les butxaques. El tribunal ha dictat sentència oral i la resolució ja és ferma.

La versió de l'home és que un altre intern va demanar-li que li guardés la droga perquè havia de sortir del centre penitenciari i no volia que li confisquessin les substàncies, segons la seva defensa.

La condemna és per un delicte contra la salut pública per substàncies que causen un dany greu per a la salut, però de menor entitat, i en la modalitat agreujada d'haver-se comès a l'interior d'un centre penitenciari.

Inicialment, la Fiscalia sol·licitava una pena de 8 anys de presó. Arran de l'acord, però, l'han condemnat a 4 anys i a pagar 360 euros de multa. En cas d'impagament, haurà de complir 15 dies addicionals de presó.

L'home és reincident, atès que actualment compleix una condemna de 6 anys de presó per tràfic de drogues. En aquell cas, els agents van trobar drogues a l'interior d'un vehicle on anava el condemnat i dues persones més.